Titular de la SSP se Reúne con Industriales de la Masa y la Tortilla de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio de 2026.- En gira de trabajo por el municipio de Tapachula, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), sostuvo una reunión de trabajo con industriales de la masa y la tortilla de la Perla del Soconusco.

En este marco, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto con integrantes del sector empresarial, señaló: “Mi trabajo es escuchar al pueblo; lo haremos a través de un grupo de WhatsApp. Hay que usarlo con mucha responsabilidad. Lo que más me interesa es su seguridad. Ténganos la confianza”.



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Con este tipo de encuentros se reafirma la instrucción del gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de fortalecer los lazos de cooperación y coordinación con los diferentes sectores sociales, para contribuir a alcanzar un clima de paz y tranquilidad, basado en un mecanismo de seguridad pública fortalecido con la participación de la ciudadanía y gobierno.Por su parte, César Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Comité de Empresarios de la Masa y la Tortilla, indicó: “Le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un gusto y un placer tenerlo aquí, escucharlo, conocer los avances y contar con personas a quienes realmente podemos consultar en el momento que tengamos alguna situación”.Al evento acudieron: Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula; Álvaro Serrano Escobedo, subsecretario de Seguridad del Pueblo; Carlos Javier Pineda Antillón, director de la Guardia Estatal Fronteriza; y Manuel Alejandro Lluch García, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula.La SSP reafirma su compromiso con la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, tal como se ha instruido en esta Nueva ERA. Boletín Oficial