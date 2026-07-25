Atiende Cruz Roja de 2 a 3 Accidentes de Motocicletas al Día en Tapachula

*Falta de Educación Vial Provoca los Percances.

Tapachula, Chiapas 24 de julio 2026.- Ante el incremento de la movilidad por el periodo vacacional de verano, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tapachula, hizo un llamado a motociclistas y automovilistas a respetar el Reglamento de Tránsito y conducir con responsabilidad para prevenir accidentes.

El presidente del Consejo Directivo de la institución, José Ángel Ramos López, informó que diariamente atienden entre dos y tres percances relacionados con motocicletas, aunque señaló que la cifra podría ser mayor debido a que otras corporaciones de emergencia también brindan atención en distintos puntos de la ciudad.



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Explicó que la mayoría de los accidentes ocurre por exceso de velocidad, invasión de carriles, maniobras entre vehículos y el incumplimiento de las normas de circulación, principalmente en cruceros donde coinciden motocicletas y automóviles.La institución recomendó a los motociclistas utilizar casco certificado y correctamente ajustado, además de sustituirlo si ha sufrido algún impacto o presenta daños, ya que pierde su capacidad de protección.Asimismo, con motivo de las vacaciones, exhortó a las familias a reforzar las medidas preventivas tanto en el hogar como en playas y centros recreativos.Indicó que los menores son más vulnerables a caídas y fracturas durante este periodo, mientras que en zonas costeras pidió respetar la señalización, ingresar únicamente a áreas permitidas y mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores.Finalmente, Ramos López recordó que la Delegación Tapachula mantiene disponibles servicios médicos, laboratorio, rayos X, banco de sangre y hospitalización, e invitó a la población a respaldar la labor humanitaria que realiza la institución. EL ORBE/Nelson Bautista