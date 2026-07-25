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Atiende Cruz Roja de 2 a 3 Accidentes de Motocicletas al Día en Tapachula

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*Falta de Educación Vial Provoca los Percances.

Tapachula, Chiapas 24 de julio 2026.- Ante el incremento de la movilidad por el periodo vacacional de verano, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tapachula, hizo un llamado a motociclistas y automovilistas a respetar el Reglamento de Tránsito y conducir con responsabilidad para prevenir accidentes.
El presidente del Consejo Directivo de la institución, José Ángel Ramos López, informó que diariamente atienden entre dos y tres percances relacionados con motocicletas, aunque señaló que la cifra podría ser mayor debido a que otras corporaciones de emergencia también brindan atención en distintos puntos de la ciudad.

Explicó que la mayoría de los accidentes ocurre por exceso de velocidad, invasión de carriles, maniobras entre vehículos y el incumplimiento de las normas de circulación, principalmente en cruceros donde coinciden motocicletas y automóviles.
La institución recomendó a los motociclistas utilizar casco certificado y correctamente ajustado, además de sustituirlo si ha sufrido algún impacto o presenta daños, ya que pierde su capacidad de protección.
Asimismo, con motivo de las vacaciones, exhortó a las familias a reforzar las medidas preventivas tanto en el hogar como en playas y centros recreativos.
Indicó que los menores son más vulnerables a caídas y fracturas durante este periodo, mientras que en zonas costeras pidió respetar la señalización, ingresar únicamente a áreas permitidas y mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores.
Finalmente, Ramos López recordó que la Delegación Tapachula mantiene disponibles servicios médicos, laboratorio, rayos X, banco de sangre y hospitalización, e invitó a la población a respaldar la labor humanitaria que realiza la institución. EL ORBE/Nelson Bautista

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