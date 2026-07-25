Fortalece ERA el Bienestar de las Familias de Larráinzar con Obras y Apoyos

*- El Mandatario Inauguró Construcción de Electrificación e Infraestructura Educativa

*- También Otorgó Apoyos del Programa Café con Humanismo

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Larráinzar, al que reconoció como un pueblo trabajador, con una gran historia y visión de transformación.

En este marco, subrayó que el Gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones en materia de salud, educación, servicios públicos, asistencia social, infraestructura carretera y otros rubros prioritarios, con el propósito de abatir el rezago derivado del olvido histórico y avanzar hacia el buen vivir y la prosperidad.

Luego de ser nombrado Bankilal, hermano mayor, por habitantes y autoridades de la localidad Yolté, el mandatario refrendó su compromiso de trabajar con lealtad, cercanía y amor al pueblo, para escribir juntos una nueva historia de éxito para Larráinzar, donde todas y todos tengan mejores condiciones de vida. “Somos un gobierno con sentido humano, que responde a las necesidades de la gente hasta donde el presupuesto alcance. Nuestro propósito es brindar mayores oportunidades para salir adelante”, expresó.



1 de 4

Durante esta gira, Ramírez Aguilar inauguró la ampliación de las redes de distribución de energía eléctrica en las comunidades de Yolté y Chuchiltón, obras que representaron una inversión total de más de 36.5 millones de Pesos; entregó aulas y obras exteriores en la Telesecundaria 1252 de la localidad Jolnachoj, con un monto de 2.7 millones de Pesos; y otorgó apoyos del programa Café con Humanismo. Asimismo, recorrió las unidades médicas de atención comunitaria y entregó ambulancias a los municipios de Larráinzar, Santiago El Pinar y Chenalhó.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que se destinan cerca de 70 millones de pesos a obras de electrificación en el municipio. Detalló que ya fueron concluidos los trabajos de ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en las comunidades de Yolté, Chuchiltón y Unenaltic. Asimismo, anunció el inicio de obras de electrificación en tres comunidades, con una inversión superior a 18 millones de Pesos.El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, señaló que la entrega de las tres ambulancias fortalecerá la atención prehospitalaria y permitirá brindar una respuesta oportuna ante las emergencias, contribuyendo a salvar vidas y facilitando la labor del personal médico.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en la Telesecundaria 1252 se entregaron dos aulas didácticas equipadas y obras complementarias.Añadió que se concluyeron acciones de infraestructura educativa en cinco planteles y anunció el inicio de la construcción de un ciberbachillerato, con una inversión de 17 millones de pesos. En total, precisó, se destinan 27 millones de Pesos al municipio para fortalecer los espacios educativos.El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Utrilla Robles, destacó que la entrega de plantas de café en Larráinzar responde al compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer la producción cafetalera con respeto a la autonomía de los pueblos originarios. Explicó que la instrucción del Gobernador es beneficiar a todas las productoras y productores que lo soliciten, con el propósito de impulsar el desarrollo del campo y una prosperidad compartida para las familias chiapanecas.El senador por Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, ponderó la labor del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su compromiso con el humanismo y la transformación de Chiapas. Agradeció al mandatario por permitirle acompañarlo en su gira y sostuvo que su gestión representa esperanza y progreso para las y los chiapanecos, a través de las obras y servicios que se llevan a cabo en beneficio de quienes más lo necesitan.El presidente municipal de Larráinzar, Andrés Ruiz Gómez, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para atender demandas históricas del municipio. Enfatizó que las obras de electrificación, la construcción de aulas dignas y la entrega de apoyos a productoras y productores representan una respuesta a las necesidades del pueblo y contribuyen a mejorar la seguridad y las oportunidades para las familias de la región.En representación de las y los beneficiarios de las localidades de Yolté y Chuchiltón, Gerardo Ruiz Gómez e Ilaria Hernández Pérez agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez por cumplir su compromiso de regresar para inaugurar diversas obras que atienden una necesidad histórica de la comunidad y mejoran las condiciones de vida de las familias, al llevar bienestar y justicia social a los pueblos originarios.Acompañaron al Gobernador la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; los presidentes municipales de Santiago El Pinar, Silviano Mateo Gómez Gómez y de Chenalhó, Alberto López González; autoridades municipales y comunitarias; integrantes de la comunidad escolar, así como familias beneficiadas. Boletín Oficial