Piratería Hizo su Agosto Durante el Mundial 2026

*- Entre los Artículos más Falsificados, se Encuentran Playeras, Artículos Deportivos, Boletos y Souvenirs.

*- También Dieron de Baja Sitios de Internet que Retransmitían los Partidos sin Autorización

*- En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán se Aseguraron Contenedores con Mercancía Apócrifa.

*AUTORIDADES DECOMISARON MÁS DE 200 MIL PRODUCTOS APÓCRIFOS ALSIVOS AL MUNDIAL DE LA FIFA 2026, CON UN VALOR SUPERIOR A LOS 32 MDP.

En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró 200 mil 450 productos pirata relacionados con la justa deportiva internacional por un valor estimado en 32 millones 505 mil 144 pesos.

Entre lo asegurado están principalmente playeras y artículos deportivos, se informó.



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El IMPI dio a conocer que lo anterior son resultados de la estrategia integral para proteger los derechos de propiedad industrial y de autor de productos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA puesta en marcha por el Instituto.Se aseguró que, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, el IMPI llevó a cabo operativos en diversos puntos de la Ciudad de México, así como en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.Por otro lado, señaló que se dieron de baja efectiva 325 direcciones URL que retransmitían ilegalmente los encuentros de la Copa Mundial 2026 en diferentes estados de la República, mientras que otras 170 estaban en proceso de atención.Lo anterior en seguimiento a procesos que fueron promovidos por el titular de los derechos exclusivos de transmisión del Mundial en México.Asimismo, el IMPI recibió en su buzón de piratería 214 denuncias relacionadas con la Copa, de las que el 67% correspondieron a reportes por retransmisión de partidos no autorizados, mientras que el 33 % correspondieron a comercialización de mercancía apócrifa.También, se dijo, que se realizaron 550 visitas de verificación en negocios de diversos estados para supervisar el cumplimiento de la legislación aplicable.