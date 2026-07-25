Chiapas Acumula 861 Réplicas a una Semana del Sismo de Magnitud 7.4 Grados

*- La Réplica de Mayor Intensidad Alcanzó una Magnitud de 6.5 Grados

*- A Pesar de la Intensa Actividad Sísmica, no se han Presentado Daños Graves

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- A una semana del sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter que sacudiera la costa de Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 08:00 horas de este 24 de julio de 2026, se han contabilizado 861 réplicas del movimiento telúrico ocurrido frente a las costas de Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con el organismo, la réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5, registrada horas después del sismo principal, siendo la de mayor percepción entre la población durante la secuencia sísmica.



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El terremoto del pasado 17 de julio, con epicentro en el Océano Pacífico frente a Ciudad Hidalgo, activó los protocolos de emergencia en Chiapas y otros Estados del sur del país, además de generar daños en viviendas, escuelas, hospitales y edificios públicos, principalmente en la región del Soconusco.Especialistas del Servicio Sismológico Nacional señalaron que la ocurrencia de réplicas forma parte del proceso natural de reajuste de la corteza terrestre después de un sismo de gran magnitud, por lo que este fenómeno puede prolongarse durante varias semanas e incluso meses, disminuyendo gradualmente en frecuencia e intensidad.Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y exhortaron a la población a conservar la calma, revisar sus planes familiares de protección civil y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.Hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional continúa actualizando el número de réplicas conforme se registran nuevos eventos en la zona de subducción frente a las costas de Chiapas. EL ORBE / Martha Guillén