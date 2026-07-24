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Cofepris Descarta Contaminación de Lechugas “Taylor Farms” en México

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*Causante de “Diarrea Explosiva” que Azota a EEUU.

Ciudad de México; 23 de Julio.- La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados a muestras de lechuga y agua de la planta Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V. resultaron negativos para la detección del parásito Cyclosporacayetanensis, causante con la diarrea explosiva, así como para la presencia de coliformes fecales, además de cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.
De acuerdo con la dependencia, las pruebas fueron efectuadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La Secretaría de Salud explicó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense.
Precisó que de ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un falso positivo, situación reconocida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en una actualización publicada el pasado 19 de julio. Sun

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