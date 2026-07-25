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Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos: Claudia Sheinbaum

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Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano.

He instruido para que aceleremos aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado. La exportación se reanudará a partir de las últimas semanas del agosto a través de Agua Prieta. Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.

Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio a Berdegué y Columba López su gran esfuerzo.

Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos.

Finalmente, quiero reconocer y agradecer a la secretaria Rollins, con quien hemos construido una relación respetuosa y muy positiva.

https://x.com/claudiashein/status/2080814052083724510?s=46

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