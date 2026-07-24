Bloquean Calles por Falta de Suministro Eléctrico en Tapachula

Tapachula Chiapas 23 de julio 2026.– Habitantes de la 11ª Privada Sur, entre la 28ª y 32ª Oriente, bloquearon este jueves la vialidad para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la instalación de un nuevo transformador, al asegurar que durante años han enfrentado apagones constantes, variaciones de voltaje y afectaciones económicas sin recibir una solución definitiva.

Emilia Romero González, una de las afectadas, explicó que el problema se ha agravado en los últimos tres años, aunque la deficiencia en la infraestructura eléctrica se remonta a casi una década. Indicó que las constantes variaciones de voltaje han ocasionado la descompostura de refrigeradores, hornos de microondas, aspiradoras utilizadas en negocios y otros aparatos, además de poner en riesgo a personas que dependen de equipos médicos y medicamentos que requieren refrigeración. EL ORBE/ Mesa de Redacción.