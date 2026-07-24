SEMAR Ofrece 9 Mil 321 Vacantes en Todo el País

Tapachula, Chiapas 23 de Julio del 2026.- La Secretaría de Marina mantiene abierta su convocatoria de reclutamiento para mexicanos y mexicanas interesados en incorporarse a sus filas, con 9 mil 321 vacantes disponibles a nivel nacional, de las cuales 352 corresponden al estado de Chiapas.
La teniente de corbeta del servicio de sanidad naval, licenciada química Ivet Corina Godínez Ávila, encargada del área de reclutamiento de la Vigésima Segunda Zona Naval en Puerto Chiapas, informó que la convocatoria se abrió desde enero y permanecerá vigente hasta que se cubran las plazas disponibles. EL ORBE/ Mesa de Redacción.