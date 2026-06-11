Los Partidos de la Primera Fase del Mundial que Irán por TV abierta

Ciudad de México, 10 de Junio.-A las puertas de una nueva edición de la Copa del Mundo, la expectativa comienza a sentirse en cada rincón del planeta con un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del futbol.

Esta justa no solo destacará por ser la primera organizada por tres países, sino también por el aumento en el número de selecciones participantes y encuentros, factores que la convierten en un espectáculo sin precedentes.

En total, los aficionados podrán disfrutar de 104 partidos, en los que se trazará el camino hacia el campeonato con selecciones que parten como grandes favoritas, como España, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina.

En México, y ante los altos costos de los boletos, la afición tendrá la oportunidad de seguir varios encuentros a través de la televisión abierta. Durante la fase de grupos, un total de 17 partidos estarán disponibles por señal de Televisa y TV Azteca.

Los partidos de la fecha 1 del Mundial disponibles por TV abierta

-México vs Sudáfrica – 11 de junio

-Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio

-Brasil vs Marruecos – 13 de junio

-Países Bajos vs Japón – 14 de junio

-Argentina vs Argelia – 16 de junio

-Inglaterra vs Croacia – 17 de junio. Sun