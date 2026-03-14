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CONCLUYE PRIMERA FERIA AGROINDUSTRIAL EN LA EFT 2026

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Tapachula, Chiapas 14 de marzo 2026.- Con dos ponencias sobre comercialización y exportación esta tarde culminaron los trabajos de la Primera Feria Agroindustrial del Soconusco que se realizó en el marco de la Expo Feria Tapachula 2026.

En las instalaciones de la zona ganadera, y con la participación de 75 expositores, productores, emprendedores y empresarios se realizaron 14 conferencias dirigidas a los productores de café, cacao, mango y otros sistemas productos de la región Soconusco.
Con estas dos ponencias culminó el ciclo de participación por parte de expertos en la materia quienes acudieron durante los once días de la EFT 2026.
Atestiguaron las conferencias el director de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Agrícola de la Secretaría del Campo del gobierno de Chiapas, Antonio Nájera en representación del titular, Marco Antonio Barba Arrocha, el presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios del Ayuntamiento, Daniel López Santiago en representación del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo y la Reina de la EFT, Maylen I.

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