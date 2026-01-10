Casas de Empeño Prevén Repunte Gradual en sus Operaciones

*Debido a la Cuesta de Enero.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero del 2026.- El inicio de año suele representar un reto para la economía familiar, luego de los gastos acumulados durante la temporada decembrina. En este contexto, las casas de empeño se preparan para un incremento gradual en su actividad, el cual comienza a reflejarse a partir de la segunda quincena de enero.

Miguel Ángel Ruiz Santis, gerente de la casa de empeño Prestamil, explicó que durante los primeros días del año la actividad prendaria se mantiene en niveles normales; sin embargo, a partir del 12 de enero empieza a notarse un mayor flujo de personas que recurren al empeño como una alternativa para obtener liquidez inmediata.

Para este año se estima un incremento de hasta un 30 por ciento en las operaciones, aseveró, impulsado principalmente por el alza en el precio del oro, que ha registrado un aumento aproximado del 20 por ciento. “Este comportamiento del mercado beneficia a los clientes, ya que, al subir el valor del metal, reciben mayores montos por sus prendas”, dijo.

Actualmente, los artículos que más se empeñan son los electrodomésticos, el oro y la plata, siendo estos últimos los más solicitados debido a su alta demanda y estabilidad como garantía. En cuanto al perfil de los usuarios, señaló que el flujo se mantiene equilibrado entre clientes frecuentes y personas que acuden por primera vez, muchas de ellas recomendadas por conocidos.

Ruiz Santis explicó que, aunque la llamada “cuesta de enero” se concentra principalmente en enero y febrero, la actividad en las casas de empeño se extiende hasta mayo y junio, motivada por gastos adicionales como el Día de las Madres. Posteriormente, el movimiento disminuye en verano y vuelve a repuntar hacia los meses de septiembre y fin de año.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a utilizar los servicios de empeño de manera responsable, como una opción temporal para enfrentar necesidades económicas, evitando comprometer bienes indispensables para el hogar. EL ORBE/ JC