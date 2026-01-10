sábado, enero 10, 2026
Chiapas Obtiene Primer Lugar Nacional en Evaluación de Sistemas Penitenciarios

*Penales Operan con Procesos Transparentes.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de Enero de 2026.- En congruencia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y bajo la conducción operativa del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Chiapas obtuvo el primer lugar nacional en los resultados de la evaluación del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), con 98.93 por ciento, frente al promedio nacional de 66.58 por ciento, con corte al 30 de noviembre de 2025.
Las mediciones federales aplicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública evaluaron los atributos de oportunidad, suministro e integridad, demostrando que Chiapas opera con procesos transparentes, información verificable, disciplina administrativa y Cero Corrupción.

Este desempeño fortalece un modelo estatal de seguridad sustentado en legalidad total, Estado presente, rendición de cuentas y coordinación permanente con autoridades federales, el cual es impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y ejecutado por el secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
Los indicadores forman parte del paquete técnico federal que incluye el Informe Policial Homologado (IPH), el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y el Registro de Licencias de Conducir, herramientas que fortalecen la trazabilidad de datos, el control administrativo y la confiabilidad nacional.
Con estos resultados, Chiapas confirma que la seguridad pública se construye con legalidad, orden y procesos limpios, consolidando un modelo que no simula, sino que demuestra; además de una política estatal de Cero Corrupción que se acredita con datos federales y evaluaciones técnicas.Boletín Oficial

