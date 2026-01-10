Protección Civil Emite Recomendaciones por Ingreso de Frente Frío No. 27 a Chiapas

Prevén Heladas y Temperaturas por Debajo de los Cero Grados en la Región de Los Altos

Pronostican Lluvias en Municipios de la Costa y Sierra de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 9 de Enero de 2026.- El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas informó sobre el ingreso del frente frío No. 27 en el sureste mexicano, mismo que por su trayectoria podría generar lluvias muy fuertes e intensas en las regiones Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, TulijáTseltal Chol, Valles Zoque, Selva y Maya del Estado.

La aproximación y posterior desplazamiento del frente frío en el sureste mexicano, favorecerá nubosidad y potencial para lluvias en el Estado de Chiapas hacia el fin de semana y el lunes 12 de enero.

Se pronostican tormentas intensas (75 a 150 mm) en las regiones Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, TulijáTseltal Chol y Maya; tormentas muy fuertes (50 a 75 mm) en Valles Zoque y Selva; lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Altos TsotsilTseltal, Meseta Comiteca Tojolabal y Soconusco; e intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en el resto del Estado.

Asimismo, con el inicio del evento de “Norte”, se prevén rachas de viento de 60 a 70 km/h, con tendencia a incrementarse hasta 90 km/h en la región Istmo-Costa.

Se recomienda a la población extremar precauciones: No transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, así como terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

No transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica. No se acerque a postes o cables de electricidad. No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas.

Si viaja en su vehículo extreme precauciones al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de Sierra y Costa; así como en vados y brechas debido a la presencia de vientos y lluvias. No cruce puentes si el agua pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro que no hay cortos circuitos. En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

Se exhorta a la población a permanecer atenta a los mensajes que se emitan a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X como @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a Protección Civil o llamar al 911 para su pronta atención.Boletín Oficial