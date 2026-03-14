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Nacional Financiera y ERA Impulsan Financiamiento Para Fortalecer MiPyMEs en Chiapas

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*Ofertarán 500 Mdp a Través de la Banca Comercial.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el lanzamiento del proyecto sectorial Impulso Nafin + Chiapas 2026, una alianza entre Nacional Financiera y el Gobierno de Chiapas orientada a facilitar créditos a través de la banca comercial para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con el propósito de reactivar la economía y fortalecer la generación de empleos en la entidad.
Acompañado por el titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior (Nafin-Bancomext), Leonardo Poblete Galván, y por el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González, así como por representantes de diversas instituciones bancarias, el mandatario destacó que este acuerdo garantiza una bolsa de financiamiento de más de 500 millones de Pesos para impulsar al sector productivo.

“Esto se hace para fomentar el esfuerzo comercial que hacen cada uno y cada una de ustedes a lo largo y ancho de Chiapas”, explicó Ramírez Aguilar al detallar que se otorgarán créditos de hasta 2.5 millones de pesos sin comisión por apertura, sin cobro de seguro y sin requerimiento de garantía. En ese sentido, invitó a las y los empresarios a acercarse a instituciones bancarias como Banorte, BanBajío, Santander, HSBC, Banamex y BBVA para conocer los mecanismos de acceso a estos apoyos.
Subrayó que esta estrategia conjunta refrenda el compromiso de respaldar el trabajo de quienes emprenden e invierten en Chiapas, contribuyendo así al desarrollo económico y a la prosperidad del Estado y del país. Asimismo, agradeció a las instituciones bancarias, a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Economía del Gobierno de México, a la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas, así como a todas las dependencias que hicieron posible este programa.
Por su parte, el titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, Leonardo Poblete Galván, señaló que esta bolsa de financiamiento permitirá respaldar a micro, pequeñas y medianas empresas del estado y fortalecer la economía local, al considerar que es en los negocios familiares y en el emprendimiento donde se impulsa la economía real.
Asimismo, indicó que el propósito de este programa no se limita a la colocación de créditos, sino que busca impulsar el crecimiento económico, consolidar al sector productivo y generar bienestar para las familias. Añadió que esta iniciativa refleja el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover, a través del Plan México, la industrialización del país y de articular esfuerzos entre los tres niveles de Gobierno para potenciar el desarrollo de empresas estratégicas.
En esta reunión estuvieron presentes la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el director Regional Sur de Nacional Financiera, Roberto CapitaineCarlin; el coordinador Ejecutivo del Fondo de Fomento Económico de la SEyT, Sergio Ruiz Nolasco; el ejecutivo comercial PYME del Banco del Bajío, Iván Pola Molina; la directora PYME de BBVA México, Sandra González Morales; el gerente PYME de Banamex, Carlos Flores Sánchez; el director regional Chiapas del Banco Mercantil del Norte, Edgar Tovilla Díaz.
También asistieron la coordinadora PYME del Banco Mercantil del Norte, María de la Luz Pérez Gutiérrez; la coordinadora PYME Chiapas del Banco Santander, Laura Coello Moguel; el ejecutivo de Promoción B en Chiapas de Nacional Financiera, Julio César Sida Velasco; el ejecutivo PYME en Chiapas de HSBC México, Saúl Soto Velasco, entre otros.Boletín Oficial

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