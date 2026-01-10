Campaña de Vacunación Refuerza la Prevención Sanitaria en el Soconusco

*Despliegan Brigadas Médicas en la Región.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero de 2026.- Ante el brote de sarampión registrado en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, activó una jornada intensiva de vacunación en puntos estratégicos de Tapachula, con el objetivo de proteger a la población y frenar la propagación de enfermedades virales.

A través de la 36 Zona Militar, brigadas médicas fueron desplegadas en zonas de alta afluencia, donde se aplican de manera gratuita vacunas contra sarampión, así como refuerzos de Covid-19 e influenza.



1 de 2

La teniente de sanidad Yamileth Orozco, adscrita a la unidad médica de consulta externa de la zona militar, exhortó a la ciudadanía a acudir a los módulos, subrayando que la prioridad es contener el brote activo de sarampión y fortalecer la prevención antes del regreso a clases.Los módulos operan de 8:00 a 19:00 horas, con personal capacitado en dos turnos, y se localizan en el Parque Miguel Hidalgo, en el Parque Bicentenario y en la Jurisdicción Sanitaria VII.Las autoridades informaron que únicamente se solicita una identificación para el registro. En caso de no contar con cartilla de vacunación, se entrega un comprobante oficial con los datos del biológico aplicado, avalado por la jurisdicción sanitaria.Además, se confirmó que las vacunas de sarampión, influenza y Covid-19 pueden aplicarse el mismo día sin riesgo.Debido a la condición fronteriza de la ciudad, la campaña mantiene un enfoque incluyente. Aproximadamente el 20 por ciento de las dosis han sido aplicadas a población migrante, sin importar nacionalidad, lo que refleja la respuesta positiva de este sector ante el acceso a servicios de salud.De cara al retorno escolar, las autoridades reiteraron el llamado a madres y padres de familia para revisar los esquemas de vacunación de niñas y niños.Tan solo en el módulo del Parque Central se han aplicado, 1,143 dosis contra sarampión, 720 contra influenza, 681 contra Covid-19. Además de vacunas contra neumococo, tétanos y hexavalente.Finalmente, autoridades militares y sanitarias pidieron a la población informarse por canales oficiales y priorizar la prevención médica, como medida clave para evitar complicaciones de salud y nuevos brotes. EL ORBE/Nelson Bautista