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Secretaría de Marina Realiza Simulacro de Incidente Químico en Puerto de Veracruz

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* Dentro de los Preparativos Para el Mundial 2026.

Ciudad de México; 14 de Marzo de 2026.- Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, la Secretaría de Marina (Semar) realizó un ejercicio para la atención de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en el puerto de Veracruz, en conjunto con autoridades portuarias.
Se trató de una práctica en la que se simuló el hallazgo de un contenedor con amoniaco, un gas altamente tóxico, declarado como vacío que, durante su movilización, presentó indicios de llevar una carga no reportada, explicó la dependencia en un comunicado.
Detalló que al realizar la inspección correspondiente por parte de la Unidad de Protección Portuaria (UNAPROP) número 32 y tras la apertura del mismo, se generó una nube de humo que afectó a personal cercano, activándose los protocolos de emergencia.
Ante ello, la Semar detalló que se elevó el Nivel III de protección, amenaza inminente o incidente, asumiendo la conducción de las acciones el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR), en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Veracruz, Capitanía de Puerto, Aduana y la empresa encargada de los servicios portuarios.
Durante el ejercicio, personal especializado del Curso QBRN realizó la extracción de víctimas del área contaminada y su traslado a la zona de descontaminación para su valoración médica.
Posteriormente, indicó, se identificó como amoniaco de alta concentración el agente simulado, procediendo a aislar la denominada «zona caliente» para su neutralización y control, restableciendo finalmente el Nivel I de protección del puerto.
Señaló que como parte de los preparativos para el Mundial 2026, se fortalece la coordinación interinstitucional y se evalúa de manera integral la capacidad de respuesta ante incidentes QBRN. Sun

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