Exadministrador Denuncia Presunto Desvío de Recursos en DIF Municipal de Suchiate

* SEÑALA QUE EXISTEN AL MENOS 79 DATOS DE PRUEBA INTEGRADOS EN UNA DENUNCIA FORMAL QUE YA FUE PRESENTADA ANTE DISTINTAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

* Denuncia Transferencia de Recursos Públicos Destinados a Programas Sociales Hacia Cuentas Personales de la Presidenta Honorífica del Dif Suchiate.

* El Exadministrador Onam Abimael Pérez, Estima un Desfalco que Podría Superar el Millón de Pesos.

Suchiate, Chiapas; 14 de Marzo del 2026.- El exadministrador del DIF Municipal de Suchiate, Onam Abimael Pérez Pacheco, denunció públicamente un presunto esquema de desvío de recursos, corrupción y nepotismo dentro del organismo asistencial, señalando directamente a la presidenta honorífica Fabiola Liliana Rodas Villatoro, y responsabilizando políticamente al alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, presidente municipal de Suchiate, Chiapas.

Durante una entrevista difundida en redes sociales, el exfuncionario aseguró que decidió hacer públicas las irregularidades después de varios meses de presiones para transferir recursos públicos destinados a programas sociales, hacia cuentas personales.



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Según su testimonio, durante los aproximadamente siete meses que trabajó en la administración municipal detectó múltiples movimientos financieros irregulares.Pérez Pacheco afirmó que el dinero provenía de fondos destinados a apoyar a personas en situación vulnerable, como adultos mayores, niños y familias de escasos recursos, sin embargo, denunció que dichos recursos presuntamente fueron utilizados para cubrir gastos personales, pago de deudas e incluso participaciones en “tandas”.De acuerdo con su declaración, las irregularidades comenzaron cuando la Presidenta Honorífica del DIF habría abierto cuentas bancarias a su nombre, lo cual -señaló- contraviene la estructura administrativa del organismo, ya que esa figura es únicamente representativa y no debería tener control directo sobre los recursos públicos.El exadministrador asegura que reunió documentación, transferencias bancarias, registros y otros elementos que respaldan sus señalamientos.En total existen al menos 79 datos de prueba integrados en una denuncia formal que ya fue presentada ante distintas instancias fiscalizadoras, afirmó.Entre las dependencias a las que acudió mencionó a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, así como a la Auditoría Superior de la Federación y a autoridades encargadas del combate a la corrupción.De acuerdo con el denunciante, el monto inicial documentado supera los 500 mil Pesos, aunque estima que el desfalco podría superar el millón de Pesos.El caso ha generado polémica debido a que, según el exfuncionario, los recursos desviados corresponderían a programas de asistencia social destinados a sectores vulnerables del municipio.Además, Pérez Pacheco manifestó públicamente que teme por su integridad, ya que asegura haber recibido presiones y amenazas tras haber decidido denunciar los hechos. Señaló que su intención al hacer pública la información es evitar que el caso quede impune y que las autoridades investiguen a fondo.El caso ha comenzado a generar atención pública debido a la gravedad de las acusaciones, que involucran presunto uso indebido de recursos destinados a programas sociales. Diversos sectores han señalado que será responsabilidad de las autoridades investigadoras determinar la veracidad de las denuncias y, en su caso, fincar responsabilidades.Por ahora, el exadministrador insiste en que su denuncia busca evitar que recursos destinados a los sectores más vulnerables continúen siendo utilizados de manera indebida, y confía en que las instituciones actúen para esclarecer los hechos. EL ORBE/ Mesa de Redacción