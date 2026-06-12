Trump Anuncia un Acuerdo de Paz con Irán

*Régimen Iraní Desmiente Dicho Acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este jueves uno más de sus súbitos bandazos, y uno de los más espectaculares, en la guerra en Irán. Horas después de haber anunciado que sus fuerzas lanzarían una nueva ronda de ataques, la tercera en tres noches seguidas, ha proclamado en las redes sociales que ha cancelado esa decisión porque los dos enemigos ya han aprobado un memorando de entendimiento al que solo falta dar los últimos toques. Más tarde ha apuntado que el pacto podría firmarse incluso este fin de semana, quizá en Europa, y Estados Unidos estaría representado por su vicepresidente, J. D. Vance. Pero Irán insiste en que, aunque la mayor parte del documento ya está finalizado, Estados Unidos “sigue cambiando sus posiciones”.

No es la primera vez que Trump proclama triunfalmente que ya hay un acuerdo pactado y que solo faltan minucias. Pero lo que el presidente estadounidense considera minucias ha acabado resultando en los escollos más graves en la negociación, desde los detalles sobre el programa nuclear iraní hasta el levantamiento de sanciones o la descongelación de fondos iraníes. Los medios estatales o semioficiales en Teherán niegan que esté todo tan cerrado como asegura el estadounidense.

La agencia estatal IRNA cita al portavoz del Ministerio de Exteriores para asegurar que “no hay nada finalizado” y las afirmaciones sobre un acuerdo son pura especulación. A pesar del desmentido iraní, los mercados reaccionaron con euforia al anuncio de Trump.

Según la versión del presidente estadounidense, “las negociaciones con la República Islámica se han llevado al nivel más alto del liderazgo iraní y se han aprobado”. Como resultado, “como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos previstos contra Irán esta noche”, ha escrito el mandatario en su red social, Truth. Más tarde, en un acto en el Despacho Oval, ha indicado que el propio líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha dado el visto bueno al memorando de entendimiento: “Tengo entendido que la respuesta es sí”, ha comentado.