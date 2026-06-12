México Inicia con Victoria su Camino en el Mundial 2026; Espectacular Inauguración Engalana Arranque del Torneo

*- 48 Países Intentarán Llevarse la Gloria en el Mundial Organizado por México, EEUU y Canadá

*- México Hace Historia al ser el Primer País en la Historia en Albergar Tres Mundiales

*- Protestas no Impidieron la Ceremonia Inaugural del Evento Deportivo más Importante

*MILES DE AFICIONADOS SE DIERON CITA EN EL ESTADIO “CIUDAD DE MÉXICO”, PARA SER TESTIGOS DEL SHOW INAUGURAL DEL MUNDIAL, EL CUAL CONTÓ CON ARTISTAS LOCALES E INTERNACIONALES.

El Estadio Azteca hizo historia al ser el escenario inaugural por tercera vez ocasión de la Copa del Mundo de la FIFA .

En una breve pero intensa presentación musical, los ritmos de Maná, Shakira, los Ángeles Azules y Belinda que hicieron vibrar a 80 mil almas dentro del Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, los acordes festivos de la inauguración musical no lograron apagar los gritos de protesta que retumbaron en las calles aledañas.



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Mientras la FIFA celebraba su fiesta global, a solo unos metros del recinto, colectivos de derechos humanos y vecinos del sur de la capital transformaron el asfalto en un espacio de denuncia, evidenciando el despojo de agua que sufren las colonias vecinas a favor de las corporaciones y la dolorosa crisis de desapariciones que flagela al país, recordando que la realidad nacional no se detiene ni por el pitazo inicial.Desde las primeras horas del jueves, la marea verde comenzó a copar los accesos del Estadio Ciudad de México. Miles de aficionados con boleto en mano caminaban hacia el Coloso de Santa Úrsula sorteando un fuerte despliegue urbano.Entre la multitud destacaba un colorido contingente de más de cien personas en trajes de mariachi, máscaras de luchadores y tambores que, a bordo de camiones de RTP, llegaron para escenificar los carnavales tradicionales afuera del inmueble durante los primeros días del torneo. Junto a ellos, decenas de voluntarios con playeras blancas operaban bajo la consigna oficial del gobierno local que celebraba el regreso de la pelota a casa.Pero el ambiente festivo se topó con muros de indignación a solo unos metros de los accesos principales. Vecinos de Coyoacán y Santa Úrsula Coapa se apostaron cerca del centro comercial Gran Sur para denunciar la severa crisis de escasez de agua que sufren sus colonias debido a las concesiones otorgadas a las empresas dueñas del propio estadio.En el Zócalo, la incertidumbre provocada por los plantones de la CNTE terminó con un intento de portazo por parte de la afición. Finalmente, las vallas cedieron y el FanFest reportó un lleno total absoluto.