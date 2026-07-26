InicioSección PoliticaNacionalAseguran más de dos mil Perfumes Falsos en la CDMX
Nacional

Aseguran más de dos mil Perfumes Falsos en la CDMX

0
13

Ciudad de México, 25 de Julio.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos mil 474 perfumes por falsificación de marca.
A través de un comunicado, esta dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que lo anterior fue producto de un cateo ejecutado en la colonia Gertrudis Sánchez, localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
«El caso derivó de un escrito inicial de una querella del apoderado legal de las empresas, en el cual hizo del conocimiento que en un local se venden productos con marcas falsificadas de su representada», explicó.
Su denuncia fue confirmada en una investigación y el Ministerio Público pidió la orden de cateo, la cual fue girada. En dicho local, se aseguraron diferentes bolsas y cajas con más de dos mil perfumes de marcas conocidas.
«La Fiscalía General de la República continuará con la investigación para determinar (responsabilidades) conforme a derecho», concluyó. SUN

Aseguran más de dos mil Perfumes Falsos en la CDMX
Artículo anterior
Soberanía Económica, Clave en Negociación del T-MEC: Investigadora
Artículo siguiente
Pensión Mujeres Bienestar. Acapulco, Guerrero. 26 de julio de 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Pensión Mujeres Bienestar. Acapulco, Guerrero. 26 de julio de 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Pensión Mujeres Bienestar, que encabeza la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia...
Leer más

Egresa la Generación 2020-2026 de Primaria del CBA

Al Instante staff - 0
El Teatro de la Ciudad “Amparo Montes” fue sede de la ceremonia de graduación de la generación 2020-2026 de la sección Primaria del Colegio...
Leer más

La Fiscalía General del Estado: Informa:

Al Instante staff - 0
Derivado de los hechos denunciados a través de un video en las redes sociales sobre el presunto abuso sexual en agravio de una persona...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más