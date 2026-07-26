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Entrega de viviendas, pensiones y apoyo a productores: Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos y Guerrero

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Entrega de viviendas, pensiones y apoyo a productores: Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos y Guerrero 🏠🎋

La presidenta Claudia Sheinbaum culminó su gira de trabajo por Morelos y Guerrero, donde supervisó proyectos estratégicos y entregó programas prioritarios.

📍 Morelos

* Zacatepec: Entrega de apoyos Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar a productores cañeros.

• Xoxocotla y Cuautla: Entrega de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar.

📍 Guerrero
• Acapulco: Supervisión de obras en la planta de saneamiento (Acapulco se transforma contigo) y entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.

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