Entrega de viviendas, pensiones y apoyo a productores: Gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos y Guerrero 🏠🎋
La presidenta Claudia Sheinbaum culminó su gira de trabajo por Morelos y Guerrero, donde supervisó proyectos estratégicos y entregó programas prioritarios.
📍 Morelos
• Xoxocotla y Cuautla: Entrega de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar.
📍 Guerrero
• Acapulco: Supervisión de obras en la planta de saneamiento (Acapulco se transforma contigo) y entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.