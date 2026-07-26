Deportaciones Desde Estados Unidos Mantienen Flujo Constante de Hospedaje en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 25 de julio de 2026.- La llegada de personas deportadas desde Estados Unidos mantiene un flujo constante, aunque menor al registrado en años anteriores, generando una nueva dinámica social y económica en la frontera sur de México, particularmente en el sector hotelero de Tapachula.

Ever Macías Rodas, administrador del Hotel Guizar, señaló que desde el inicio de las redadas en Estados Unidos, durante la administración del presidente Donald Trump, comenzaron a observarse con mayor frecuencia personas migrantes deportadas que son trasladadas y dejadas en Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.