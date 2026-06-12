Cecytech Refuerza el Vínculo con Comunidades Educativas de Acapetahua y Villa Comaltitlán

Acapetahua y Villa Comaltitlán, Chiapas.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, realizó una gira de trabajo por la Zona Costa para fortalecer las acciones educativas en los planteles 06 Acapetahua y 03 Villa Comaltitlán.

Acompañado por el director de Planeación y Evaluación, José Manuel Ángel Villalobos, sostuvo reuniones con personal directivo, docente y administrativo para dar seguimiento a temas académicos e institucionales.

Durante los encuentros se abordaron estrategias de captación y permanencia escolar, en concordancia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de ampliar las oportunidades educativas para la juventud chiapaneca.

Asimismo, convivió con estudiantes y recorrió las instalaciones escolares, donde compartió información sobre los convenios que mantiene el Cecytech con instituciones de educación superior, entre ellas el Tecnológico Nacional de México.

Morales Ángeles destacó que estas visitas permiten conocer de manera directa las necesidades de cada plantel y fortalecer el trabajo coordinado en beneficio de las y los estudiantes.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar acercando más oportunidades de formación y desarrollo a las juventudes de todas las regiones de Chiapas.Boletín Oficial