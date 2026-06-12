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Yamil Melgar Supervisa Obra Pluvial Para Prevenir Encharcamientos en Centro de Tapachula

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*- Se Fortalece Captación y Desfogue de Agua de Lluvia en la 1ª Avenida Norte y 3ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, supervisó los trabajos finales de construcción de una boca de tormenta y un encofrado pluvial en la intersección de la 1ª Avenida Norte y 3ª Calle Oriente, obra complementaria que permitirá mejorar el desalojo de aguas pluviales y prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias.
Durante el recorrido, el Alcalde señaló que las acciones registran avances importantes y se encuentran en su etapa final de ejecución, por lo que en los próximos días quedarán concluidas para su entrega y puesta en operación.

Asimismo, destacó que, aunque gran parte de esta infraestructura no es visible, resulta fundamental para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la obra integral.
“Las obras que transforman también son las que no siempre se ven. Derivado de estudios y supervisiones técnicas, construimos una boca de tormenta y un encofrado pluvial de concreto armado para mejorar el desalojo del agua de lluvia, evitar encharcamientos y proteger la durabilidad de la obra, garantizando una infraestructura más segura y funcional para las familias tapachultecas”, expresó Yamil Melgar.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, Ing. William Antonio Penagos Caballero, informó que la nueva infraestructura se conecta al colector pluvial existente en la 3ª Calle Oriente, fortaleciendo la capacidad de captación y conducción de los escurrimientos superficiales para brindar una solución preventiva y de largo plazo a esta zona de la Ciudad.Boletín Oficial

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