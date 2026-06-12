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Concluye con Éxito el Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo Cobach 2026

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Tapachula, Chiapas; 11 de Junio de 2026.- La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, encabezó la premiación de diversas disciplinas del conocimiento, culturales y deportivas, con lo que se dio por concluidas las actividades del Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo Cobach 2026, evento que durante tres días reunió a estudiantes de las nueve coordinaciones de zona en una gran celebración del talento, convivencia y espíritu cobachense.
Entre aplausos, música y un ambiente de entusiasmo, concluyeron las actividades de este encuentro que permitió a las y los participantes demostrar sus habilidades en disciplinas académicas, culturales y deportivas, fortaleciendo al mismo tiempo valores fundamentales para su formación integral.

Durante su mensaje, Viridiana Figueroa García destacó que este encuentro representa una experiencia que trasciende las medallas y los trofeos, al fomentar la amistad, trabajo en equipo, disciplina, respeto y crecimiento personal de las y los estudiantes.
Las actividades culminaron con la entrega de premios y reconocimientos a quienes obtuvieron los primeros lugares en diversas disciplinas, entre ellas canto, fotografía, declamación, basquetbol, voleibol y futbol, reconociendo el esfuerzo, dedicación y compromiso demostrados a lo largo de las competencias.
Asimismo, agradeció la participación de estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de familia, así como del personal que hizo posible la realización de este encuentro, considerado uno de los espacios más importantes para el impulso del talento juvenil dentro de la institución.
En el concurso estatal de conocimientos se entregaron 24 medallas a los tres mejores lugares de ocho campos como Pensamiento Matemático I, II y II; Conciencia Histórica I y II y Lengua y Comunicación I, II y III.
En el ámbito deportivo destacaron los ganadores de categorías varonil y femenil en fútbol, básquetbol y voleibol, además de Atletismo; mientras que en expresiones artísticas y culturales fueron premiados en Jóvenes escritores con poesía, ensayo y cuento; marimba, danza folclórica y canto, superando en total 147 medallas para los cobachenses más destacados.Boletín Oficial

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