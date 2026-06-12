Lluvias Provocan Derrumbe en la Zona Media Alta de Tapachula

*- Habitantes Solicitan Monitoreo Permanente de Afluentes a las Autoridades

*- Las Precipitaciones han Generado Caída de Árboles y Deslaves en los Caminos

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio de 2026.- Las intensas lluvias registradas en los últimos días han generado derrumbes y desprendimientos de tierra sobre la carretera Tapachula–Nueva Alemania, situación que mantiene en alerta a habitantes de comunidades ubicadas en la zona media y alta del municipio.

Pobladores de diversos ejidos y fracciones rurales solicitaron a las autoridades de Protección Civil estatal y municipal, realizar recorridos de inspección para evaluar los riesgos existentes y prevenir incidentes que puedan poner en peligro a quienes transitan por esta importante vía de comunicación.



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Las lluvias aumentan el riesgo de deslaves, así como la caída de árboles y rocas sobre la carpeta asfáltica, señalaron habitantes, lo que podría ocasionar accidentes, o en su momento, dejar incomunicadas a varias comunidades.Ante este panorama, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que implementen medidas preventivas, monitoreen los puntos críticos y atiendan cualquier afectación que represente un riesgo para la población.Asimismo, exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera Tapachula–Nueva Alemania, especialmente durante las lluvias o en horarios de poca visibilidad, debido a la posibilidad de encontrar material de arrastre, ramas o derrumbes parciales sobre la vía. EL ORBE/Nelson Bautista