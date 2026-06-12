Continúa el Arribo de Mexicanos Deportados de EUEU a Tapachula

*Son Atendidos en Inmediaciones del Estadio Olímpico.

Tapachula, Chiapas; 11 de Junio del 2026.- La frontera sur de México continúa recibiendo a migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos provenientes de Estados del centro del país y con historias marcadas por la separación familiar, la pérdida de patrimonio y la incertidumbre sobre su futuro.

En las instalaciones donde son concentrados temporalmente en Tapachula, en las inmediaciones del Estadio Olímpico, hombres y mujeres recién deportados esperan apoyo económico o el depósito de recursos enviados por familiares para poder regresar a sus comunidades de origen.



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Entre ellos se encuentra un migrante originario de la región de Toluca, Estado de México, quien relató haber sido detenido en Kentucky y permanecer alrededor de 20 días bajo custodia antes de ser trasladado a la frontera sur mexicana.“Llegué aquí sin dinero. Estoy esperando que me manden una feria para poder moverme”, comentó mientras aguardaba en el albergue temporal habilitado para recibir a los connacionales repatriados.Los deportados reciben una tarjeta de apoyo económico por única ocasión, equivalente a 2 mil 500 Pesos, recurso destinado principalmente para cubrir gastos de transporte. Sin embargo, para muchos este monto resulta insuficiente frente a las necesidades que enfrentan al regresar a casa, donde los esperan familias que dependían de las remesas enviadas desde Estados Unidos.Aunque la ocupación de los espacios de alojamiento varía constantemente, los propios migrantes aseguran que los arribos continúan de manera diaria. Las autoridades y organizaciones de apoyo buscan agilizar los traslados hacia los Estados de origen para evitar la saturación de los centros de atención.Más allá de las cifras, la deportación representa un fuerte impacto social y económico. Muchos mexicanos regresan después de años de trabajo en Estados Unidos, sin ahorros suficientes y con la preocupación de encontrar empleo en comunidades donde las oportunidades laborales son limitadas.Sin ilusiones, con recursos escasos y una larga lista de preocupaciones, cientos de migrantes mexicanos enfrentan el reto de reconstruir sus vidas tras ser deportados.Para ellos, el retorno no significa necesariamente volver a empezar, sino enfrentar una realidad marcada por la incertidumbre económica, la separación familiar y la necesidad urgente de generar ingresos para sostener a quienes dependen de ellos. EL ORBE/ JC