Denuncian Cancha Deportiva sin Alumbrado Público en Huixtla

*Deportistas Lamentan Desinterés del Edil Régulo Palomeque.

Huixtla, Chiapas; 25 de Julio.- Vecinos de la colonia Bellavista, dieron a conocer que la cancha deportiva se encuentra sin luz debido a que los focos están fundidos y no han sido cambiados.



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Los jóvenes ya no pueden practicar algún deporte por la obscuridad de la cancha, por lo que los vecinos exigen al Edil que de manera inmediata mande a cambiar los focos, con la finalidad de que los jóvenes no se desvíen por otro camino como es alcoholismo o la drogadicción, que los puede llevar a la muerte. EL ORBE/José Ángel López