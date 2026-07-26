InicioSección PoliticaEstatalDenuncian Cancha Deportiva sin Alumbrado Público en Huixtla
Estatal

Denuncian Cancha Deportiva sin Alumbrado Público en Huixtla

0
11

*Deportistas Lamentan Desinterés del Edil Régulo Palomeque.

Huixtla, Chiapas; 25 de Julio.- Vecinos de la colonia Bellavista, dieron a conocer que la cancha deportiva se encuentra sin luz debido a que los focos están fundidos y no han sido cambiados.

Los jóvenes ya no pueden practicar algún deporte por la obscuridad de la cancha, por lo que los vecinos exigen al Edil que de manera inmediata mande a cambiar los focos, con la finalidad de que los jóvenes no se desvíen por otro camino como es alcoholismo o la drogadicción, que los puede llevar a la muerte. EL ORBE/José Ángel López

Denuncian Cancha Deportiva sin Alumbrado Público en Huixtla
Artículo anterior
Concluye ERA Intensa Gira en San Andrés Larrainzar
Artículo siguiente
Impulsan el Consumo del Café Chiapaneco en el Soconusco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Egresa la Generación 2020-2026 de Primaria del CBA

Al Instante staff - 0
El Teatro de la Ciudad “Amparo Montes” fue sede de la ceremonia de graduación de la generación 2020-2026 de la sección Primaria del Colegio...
Leer más

La Fiscalía General del Estado: Informa:

Al Instante staff - 0
Derivado de los hechos denunciados a través de un video en las redes sociales sobre el presunto abuso sexual en agravio de una persona...
Leer más

Próximamente, el exjugador de básquetbol @eduardo.najera14 estará en Chiapas

Al Instante staff - 0
Próximamente, el exjugador de básquetbol Eduardo Nájera @eduardo.najera14 estará en Chiapas como parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir. Se creará un...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más