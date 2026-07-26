Impulsan el Consumo del Café Chiapaneco en el Soconusco

*Buscan Competir Contra Empresas Foráneas.

Tapachula, Chiapas, 25 de julio de 2026.— Ante el crecimiento de las cafeterías y la presencia de grandes cadenas comerciales, emprendedores locales buscan fortalecer el consumo del café producido en Chiapas mediante propuestas innovadoras, accesibles y con identidad regional.

Paola Reyes, barista y creadora de Café Edén, explicó que su emprendimiento nació con la intención de ofrecer nuevas experiencias alrededor de uno de los productos más representativos del Soconusco. El nombre Edén, que en hebreo significa “delicioso y disfrutable”, refleja la idea de que el café puede consumirse de distintas maneras y combinarse con productos propios de la región.



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Una de las principales características de este negocio es que trabaja principalmente con métodos manuales, sin máquinas, permitiendo que los consumidores observen el proceso de extracción y conozcan más sobre la preparación de su bebida.La emprendedora señaló que, si bien existe un sector de consumidores que prefiere bebidas tradicionales como el café americano, capuchinos y lattes, especialmente los jóvenes buscan nuevas experiencias y sabores. Entre las opciones que ofrece Café Edén se encuentran el “Cafana”, una combinación de café con banana, leche, canela y vainilla; bebidas con mermelada de fresa y leche condensada, así como diferentes preparaciones frías.El moka y el “Cafana” se encuentran entre las bebidas favoritas de los consumidores, mientras que el cold brew es una alternativa para quienes buscan una bebida fría con mayor concentración de cafeína.Paola Reyes destacó la importancia de consumir productos locales y apoyar a los pequeños emprendimientos, ya que, dijo, muchas cafeterías de la región adquieren directamente el café de los productores, generando una cadena económica que beneficia a quienes trabajan el campo chiapaneco.“Consumamos este café de Chiapas”, fue el llamado de la emprendedora, quien consideró que la población debe conocer la calidad del grano producido en la entidad y respaldar a los negocios locales.Café Edén es un emprendimiento móvil que se instala de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 3:30 o 4 de la tarde aproximadamente, en el Parque Bicentenario de Tapachula, a un costado del “paralibros” y el árbol de mango. También ofrece servicio para eventos.Para Ariadne Laguna, consumidora, este tipo de propuestas representan una excelente opción ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, al ofrecer bebidas frías y distintas alternativas para disfrutar del café.El crecimiento de emprendimientos como Café Edén refleja cómo la innovación, el consumo local y la identidad regional pueden convertirse en herramientas para fortalecer la economía de pequeños negocios y mantener vigente la tradición cafetalera del Soconusco. EL ORBE/ JC.