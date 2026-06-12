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Usuarios reportan fallas en Facebook este viernes 12 de junio

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🚨📱 Usuarios reportan fallas en Facebook este viernes 12 de junio

Miles de usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a Facebook durante la mañana de este viernes. Entre las fallas más frecuentes se encuentran cierres de sesión inesperados, dificultades para iniciar sesión, perfiles que no cargan y publicaciones que no se muestran correctamente. Meta no había emitido una explicación oficial al momento de los reportes.

¿A ti te presentó fallas Facebook hoy?

🔐 Sí, no pude entrar

🧩 Sí, funcionaba parcialmente

🟢 No, me funciona normal

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