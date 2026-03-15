Trump Pide a Otros Países Enviar Fuerzas Navales a Ormuz

*Advirtió que Habrá un Bombardeo a la Costa Para Hundir Barcos y Buques Iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó sus llamados a reabrir el vital estrecho de Ormuz, afirmando que, con suerte, se enviarán buques de guerra a la zona cercana a la costa iraní para ayudar a los buques mercantes a navegar con seguridad.

Sus declaraciones en Truth Social —sin especificar la fecha— se produjeron horas después de que ordenara un ataque contra instalaciones militares en la isla de Kharg, desde donde Irán exporta casi todo su petróleo, intensificando así la guerra en Oriente Medio, que lleva más de dos semanas y muestra pocas señales de amainar.

Durante la noche del sábado, Israel y Estados Unidos continuaron atacando a Irán, que a su vez prosiguió sus ataques contra los estados árabes del Golfo.

Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos abandonar Irak de inmediato —citando la “amenaza significativa que representan los grupos terroristas milicianos alineados con Irán”— un día después de que Associated Press informara de que un misil había impactado en un helipuerto dentro del recinto de la embajada estadounidense en Bagdad.

Al anunciar el ataque contra la isla de Kharg, Trump afirmó que las instalaciones militares habían sido “arrasadas”, y añadió que optó por no atacar la infraestructura petrolera “por una cuestión de decencia”. Amenazó con hacerlo si Irán “interfería de alguna manera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz”.

“Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro”, escribió en su última publicación. Ofreció pocos detalles, limitándose a expresar su esperanza de que China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido también enviaran buques de guerra.

Afirmó que, si bien el ejército iraní ya estaba “completamente destruido”, a Teherán le resultaba “fácil” seguir amenazando a los barcos con drones, minas y misiles de corto alcance. Estados Unidos, añadió, “bombardeará sin piedad” la costa iraní para contrarrestar esta amenaza.