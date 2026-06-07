ICE No Realizará Operativos Contra Migrantes en el Mundial

* El Zar de la Frontera Dijo que Sólo Atenderán Temas de Seguridad Nacional.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que la prioridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados (ICE, por sus siglas en inglés) durante la Copa del Mundo será “asuntos de seguridad nacional” y asegurar el evento, no la aplicación de las leyes de inmigración.

En entrevista televisiva, dijo que revisarán asuntos de seguridad nacional.

“Si encontramos un asunto de seguridad nacional que involucra a un inmigrante ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto”, comentó.

Homan explicó que las agencias de seguridad nacional mantendrán sus responsabilidades habituales para garantizar que los encuentros se desarrollen de manera segura.

“No hay prioridad en realizar acciones de cumplimiento migratorio en esos eventos”, comentó.

Homan insistió en que el objetivo principal durante el Mundial será proteger a los asistentes y garantizar la seguridad de los eventos, al tiempo que evitó descartar por completo intervenciones relacionadas con asuntos migratorios cuando estén vinculadas a riesgos para la seguridad.

Trump reforma sistema aduanero para aumentar control de importaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para reformar y endurecer el sistema de aduanas del país, con el objetivo de reforzar la recaudación de aranceles, reducir el fraude y el contrabando, aumentar los controles sobre las importaciones y fortalecer la seguridad nacional.

La orden establece que la aplicación de las normas aduaneras es esencial para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.

Además, argumenta que un sistema aduanero efectivo permite impedir la entrada de bienes ilícitos y peligrosos, identificar correctamente a los importadores de registro y asegurar el cumplimiento de leyes federales relacionadas con trabajo forzoso, reglas de origen, propiedad intelectual, recaudación de ingresos y seguridad de productos.

El texto indica que el sistema actual presenta problemas. Menciona “ineficiencias sistémicas, vacíos legales, mecanismos de aplicación insuficientes y procesos obsoletos”, que, asegura, han permitido la evasión de normas.

Entre los ejemplos de incumplimiento se incluyen la subvaloración de importaciones, la falta de información completa sobre los importadores y el uso de esquemas para evitar el pago de aranceles.

La orden señala que estas prácticas afectan la seguridad nacional, las relaciones exteriores, las empresas nacionales y la economía interna. Por ello, se indica en el texto, se establece la necesidad de una reforma integral del sistema aduanero que incluya acciones administrativas y legislativas.