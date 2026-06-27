Familiares de Joven Desaparecido Exigen Avances en Investigaciones

*Afirman que fue Secuestrado.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio del 2026.- A más de un mes de la desaparición de Fernando Brindis González, su padre, Carlos Brindis Cruz, denunció públicamente la falta de avances en las investigaciones y acusó a la Fiscalía General del Estado de mantener el caso en el abandono, pese a que la familia ha entregado pruebas y solicitado en repetidas ocasiones que se revisen las cámaras de videovigilancia.

Fernando fue privado de su libertad el pasado 14 de mayo, cuando, según el testimonio de su padre, un grupo de personas lo sacó por la fuerza de su domicilio ubicado en la Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, número 29, de la colonia Indeco Cebadilla, en Tapachula.



1 de 2

Carlos Brindis aseguró que desde el primer momento presentaron la denuncia correspondiente y han enviado diversos oficios para solicitar avances en la investigación; sin embargo, afirma que la respuesta de las autoridades ha sido el silencio y una serie de pretextos.«Ya pasó más de un mes y nadie nos informa nada. Ni siquiera una llamada para decirnos cómo van las investigaciones. Nosotros hemos hecho el trabajo que les corresponde a ellos», expresó.El padre de Fernando relató que, incluso, acompañó a agentes investigadores al lugar de los hechos y les mostró cámaras de seguridad privadas que captaron el momento en que los responsables se detienen frente a la vivienda y se llevan a su hijo. Aseguró que vecinos también entregaron grabaciones donde, afirma, es posible identificar movimientos relevantes para la investigación.No obstante, denunció que los agentes argumentaron que algunas cámaras sólo almacenaban imágenes por 24 horas y que otras pertenecientes al sistema C5 «no funcionaban», situación que calificó como inaceptable.«Una cámara de 200 pesos tiene mejor imagen que las del C5. Hay videos donde se aprecia todo y aun así no hacen nada», lamentó.Carlos Brindis también denunció que, pese a que le informaron que contaría con un asesor jurídico de oficio, hasta la fecha nadie se ha presentado para acompañar a la familia durante el proceso.Asimismo, manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido sin resultados, señalando que cada minuto representa un riesgo para la vida de su hijo.Ante la falta de respuesta, informó que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque le indicaron que la atención a su queja podría tardar varias semanas.«Cada segundo que pasa mi hijo corre peligro. Lo único que pedimos es que investiguen de verdad, que revisen las cámaras y nos den información. No puede ser que las autoridades sean indiferentes ante el dolor de una familia», expresó.La familia señaló que hasta el momento no ha recibido llamadas de presuntos captores ni tiene conocimiento sobre quiénes podrían estar detrás de la desaparición de Fernando, quien se dedicaba a la reparación de motocicletas.Con profunda indignación, Carlos Brindisi acusó que el expediente parece haber sido relegado, y reiteró su llamado a las autoridades para actuar con responsabilidad, sensibilidad y compromiso, antes de que el paso del tiempo haga aún más difícil conocer el paradero de su hijo.«No queremos excusas, queremos resultados. Lo único que pedimos es encontrar a Fernando y que las autoridades hagan el trabajo para el que fueron nombradas», concluyó. EL ORBE/ JC