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Proponen Mayor Promoción Para Reactivar Economía en Tapachula

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* Indispensable la Presencia de Visitantes de Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio de 2026.- Los eventos deportivos, culturales y artísticos representan una oportunidad para fortalecer la economía y promover el turismo en la Frontera Sur, afirmó Alejandro García Ruiz, integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur.
El representante del sector señaló que este tipo de actividades beneficia de manera directa a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios, además de proyectar a Tapachula como un destino atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.
Como ejemplo, destacó la alta ocupación hotelera registrada durante recientes encuentros organizados por el Colegio de Bachilleres y la próxima convención de Alcohólicos Anónimos, que mantiene una demanda casi total de habitaciones.
Los próximos partidos de exhibición con exfutbolistas profesionales como el Toluca Vs Cruz Azul que se efectuará este día, dijo, además del clásico entre América y Chivas que se desarrollará el 2 de julio, también generarán una importante derrama económica.
No obstante, consideró indispensable reforzar la promoción de estos eventos tanto en la región como en Guatemala para garantizar una mayor afluencia.
Finalmente, reiteró la disposición del sector hotelero para colaborar con autoridades y organizadores en la realización de actividades que consoliden a Tapachula como un destino turístico y de eventos en la región. EL ORBE/Nelson Bautista

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