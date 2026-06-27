Eduardo Ramírez Acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Entrega Tarjetas de la Beca Rita Cetina

En el marco de la gira de trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la acompañó a Tapachula a la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, un programa que beneficiará a más de nueve millones de estudiantes de primaria en todo el país.

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Beca Rita Cetina consiste en un apoyo único de 2 mil 500 pesos, destinado a fortalecer la economía de las familias al inicio del ciclo escolar y evitar que niñas y niños abandonen sus estudios por motivos económicos. Asimismo, destacó que el Gobierno de México garantiza apoyos educativos desde la educación primaria hasta la universidad, con el propósito de favorecer la permanencia de las y los estudiantes chiapanecos en las aulas.



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“El objetivo de esta beca es que las niñas y los niños tengan lo mínimo indispensable para comprar útiles y uniformes escolares. De eso se trata la Beca Rita Cetina en primaria. Al ingresar a secundaria, las y los estudiantes reciben una beca bimestral que también se llama Beca Rita Cetina. Y al pasar a la preparatoria, reciben la Beca Benito Juárez. Es decir, de la primaria hasta preparatoria tienen beca. Y ahora, en Chiapas, nos pusimos de acuerdo con el gobernador para que quienes vayan a la universidad también tengan una beca, Gertrudis Bocanegra se llama. De tal manera que no abandonen sus estudios por razones económicas”, señaló.De igual forma, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública mediante la construcción de más preparatorias y universidades, al considerar que se trata de una de las inversiones más importantes para el futuro del país. Además, enfatizó que los programas sociales impulsados por la Cuarta Transformación han contribuido a ampliar el acceso a la educación, la salud y el bienestar.El gobernador Eduardo Ramírez agradeció a la presidenta el respaldo que brinda a la niñez, la juventud y al sector educativo de Chiapas. De igual manera, reconoció el esfuerzo de las madres y los padres de familia por acompañar a sus hijas e hijos en su formación académica y alentarlos a construir un mejor futuro. En representación de las y los estudiantes, la alumna Génesis Alejandra Arellano Juárez agradeció a la mandataria la implementación de la Beca Rita Cetina y destacó que este apoyo les permite continuar sus estudios con mayor tranquilidad, fortalece el bienestar y les motiva a esforzarse aún más.Estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la subsecretaria de Educación Básica del Gobierno de México, Angélica Noemí Juárez Pérez; así como estudiantes, personal docente y administrativo, madres y padres de familia de las escuelas beneficiadas, entre otras personas invitadas. Boletín Oficial