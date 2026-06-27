Entregan Distintivos “México Anfitrión” a Empresas por su Excelencia

Con el propósito de elevar los estándares de competitividad, hospitalidad y excelencia en el servicio, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas) entregó el Distintivo México Anfitrión a 20 empresas de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Jaltenango, que concluyeron con éxito los procesos de evaluación de este programa nacional de calidad.

En el marco de la justa mundialista de fútbol que vive el país, el Distintivo México Anfitrión reconoce el esfuerzo de los prestadores de servicios turísticos por garantizar a los visitantes nacionales e internacionales una experiencia de viaje con los más altos estándares de calidez y profesionalismo; para ello, este programa de certificación enfoca sus esfuerzos en optimizar el conocimiento del destino y la atención al cliente, contribuyendo a la fidelización de los turistas y a la generación de derrama económica.

Durante el acto protocolario, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Gerardo Ortiz de Montellano, en representación del secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que el Distintivo “México Anfitrión” no solo reconoce el compromiso de las empresas con la calidad en el servicio, sino que fortalece la cadena de valor en los principales destinos del estado. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las empresas por contribuir a la competitividad de Chiapas como destino turístico.

Con la entrega de estos reconocimientos, el Gobierno del Estado, a través de la Sectur, refrenda su compromiso de impulsar una normatividad y competitividad turística sólida, sostenible y de orgullo chiapaneco. Boletín Oficial