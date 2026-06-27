sábado, junio 27, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalEntregan Distintivos “México Anfitrión” a Empresas por su Excelencia
Estatal

Entregan Distintivos “México Anfitrión” a Empresas por su Excelencia

0
19

Con el propósito de elevar los estándares de competitividad, hospitalidad y excelencia en el servicio, la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas) entregó el Distintivo México Anfitrión a 20 empresas de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Jaltenango, que concluyeron con éxito los procesos de evaluación de este programa nacional de calidad.
En el marco de la justa mundialista de fútbol que vive el país, el Distintivo México Anfitrión reconoce el esfuerzo de los prestadores de servicios turísticos por garantizar a los visitantes nacionales e internacionales una experiencia de viaje con los más altos estándares de calidez y profesionalismo; para ello, este programa de certificación enfoca sus esfuerzos en optimizar el conocimiento del destino y la atención al cliente, contribuyendo a la fidelización de los turistas y a la generación de derrama económica.
Durante el acto protocolario, el subsecretario de Desarrollo Turístico, Gerardo Ortiz de Montellano, en representación del secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que el Distintivo “México Anfitrión” no solo reconoce el compromiso de las empresas con la calidad en el servicio, sino que fortalece la cadena de valor en los principales destinos del estado. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las empresas por contribuir a la competitividad de Chiapas como destino turístico.
Con la entrega de estos reconocimientos, el Gobierno del Estado, a través de la Sectur, refrenda su compromiso de impulsar una normatividad y competitividad turística sólida, sostenible y de orgullo chiapaneco. Boletín Oficial

Entregan Distintivos “México Anfitrión” a Empresas por su Excelencia
Artículo anterior
EL QUINTO PODER DE MÉXICO
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez Acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Entrega Tarjetas de la Beca Rita Cetina
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril

Al Instante staff - 0
Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald...
Leer más

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Al Instante staff - 0
Comunicado 280/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS * “Desde Chiapas, donde...
Leer más

Inauguración de planta productora de moscas estériles. Metapa, Chiapas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado,...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV