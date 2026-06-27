EL QUINTO PODER DE MÉXICO

Terremoto en Venezuela Podría Incrementar el Éxodo Hacia la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

La compleja situación migratoria que enfrentan miles de personas de distintas nacionalidades en la frontera sur de México podría agravarse en los próximos días como consecuencia de los terremotos que recientemente afectaron a Venezuela.

La devastación provocada por estos fenómenos naturales amenaza con generar una nueva ola migratoria de familias que, ante la pérdida de sus hogares, empleos y condiciones mínimas de vida, buscarán salir de su país en busca de seguridad y oportunidades.

Como ha ocurrido durante los últimos años, la Ciudad de Tapachula volvería a convertirse en el principal punto de concentración de esta nueva crisis humanitaria.

La llamada «Perla del Soconusco» continúa siendo la puerta de entrada para miles de migrantes que cruzan la frontera sur con la esperanza de llegar a Estados Unidos o establecerse en alguna otra región de México.

Sin embargo, la realidad que encuentran al llegar es muy distinta. De acuerdo con organizaciones civiles y activistas dedicados a la defensa de los derechos de los migrantes, actualmente permanecen varadas en esta región alrededor de 60 mil personas de diferentes nacionalidades.

Muchas de ellas llevan meses esperando una respuesta de las autoridades migratorias, sin obtener documentos que les permitan transitar libremente por el país.

La situación resulta contradictoria. Por un lado, no son deportados; pero, por otro, tampoco se les permite abandonar la región. En los hechos, miles de personas permanecen atrapadas en Tapachula, sobreviviendo en condiciones cada vez más difíciles.

La falta de empleo formal, el incremento en los costos de renta, la escasez de oportunidades laborales y el elevado precio de los alimentos han provocado que numerosas familias enfrenten una situación económica insostenible.

Ante este panorama, cientos de migrantes han decidido organizar caravanas y caminar durante semanas por las carreteras del país con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida en el centro o norte de México.

A este escenario ahora podría sumarse un nuevo flujo de ciudadanos venezolanos afectados por los recientes sismos. Si bien aún es temprano para dimensionar el impacto migratorio que dejará esta tragedia, la experiencia demuestra que los desastres naturales suelen convertirse en un factor que acelera los procesos migratorios cuando se combinan con crisis económicas y sociales.

Mientras tanto, el Gobierno de México continúa aplicando una política que, más que resolver el problema, parece limitarse a administrarlo. La contención migratoria ha sustituido a una estrategia integral que contemple atención humanitaria, mecanismos ágiles para la regularización migratoria, oportunidades laborales temporales y una mejor coordinación con organismos internacionales.

El cierre y endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos también ha cambiado el panorama regional. Miles de personas que antes tenían como destino final ese país hoy permanecen en territorio mexicano, saturando la capacidad de atención de ciudades como Tapachula, donde la infraestructura, los servicios públicos y la economía local resienten cada vez más la presión que genera este fenómeno.

No se trata únicamente de un problema migratorio; también representa un desafío en materia de salud pública, seguridad, vivienda, empleo y gobernabilidad. La ausencia de una estrategia de largo plazo puede derivar en mayores conflictos sociales y en una crisis humanitaria de dimensiones aún más complejas.

La pregunta sigue siendo la misma y, hasta ahora, continúa sin respuesta: ¿existe realmente un plan del Gobierno Federal para enfrentar la nueva contingencia migratoria que podría desencadenarse tras los terremotos en Venezuela, o nuevamente se esperará a que la crisis rebase la capacidad de respuesta de las autoridades?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

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