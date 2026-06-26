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Cierra Centro de Detención Migratoria «Alligator Alcatraz» en Florida

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*- Debido a las Condiciones en que Pertenecían los Migrantes Detenidos

Nueva York, EU;25 de Junio.- El centro de detención para inmigrantes conocido como «Alligator Alcatraz», construido en una remota pista de aterrizaje en los Everglades de Florida y duramente cuestionado por las condiciones en las que permanecían los detenidos, cerró definitivamente tras casi un año de funcionamiento.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, confirmó este jueves que la instalación fue concebida desde un principio como una solución temporal hasta que el Gobierno Federal pudiera ampliar su capacidad permanente para albergar inmigrantes detenidos.
«Cumplió su propósito durante ese tiempo», afirmó DeSantis en una conferencia de prensa.
El cierre ya había comenzado a principios de junio, cuando las autoridades evacuaron a todos los detenidos hacia otros centros migratorios al considerar que la temporada de huracanes hacía inseguro mantener operativa la instalación en medio de los Everglades.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que el complejo nunca fue un lugar seguro ni digno para alojar personas.
Exdetenidos denunciaron reiteradamente dificultades para acceder a asistencia legal y describieron condiciones extremas, entre ellas comida con gusanos, sanitarios que no funcionaban, inundaciones con aguas servidas dentro de las carpas y una constante presencia de mosquitos e insectos.
La instalación fue levantada en apenas unos días por la administración de DeSantis durante 2025, y se convirtió en uno de los símbolos de la política migratoria impulsada por el gobernador y el presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
Según DeSantis, unas 21,000 personas fueron deportadas a través del centro durante su funcionamiento.
-«No hay ninguna duda de que esta misión hizo a Florida un estado más seguro», sostuvo el Gobernador.
Abogados de los inmigrantes señalaron que a comienzos de junio muchos de sus clientes fueron trasladados sin previo aviso a centros de detención ubicados en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas, permaneciendo durante varios días sin que sus familias o representantes legales conocieran su paradero.
La Florida ImmigrantCoalition afirmó que el cierre del centro no pone fin al daño causado por una política que mantiene durante meses a personas bajo custodia mientras sus familias sufren las consecuencias.
La organización también sostuvo que los principales beneficiarios fueron las empresas privadas y contratistas que obtuvieron millones de Dólares mediante contratos vinculados a una emergencia migratoria que, según denuncian, «no existe».
Pese al cierre del centro de detención, DeSantis indicó que la pista de aterrizaje ubicada en los Everglades continuará siendo utilizada para otras operaciones estatales.Sun

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