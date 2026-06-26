viernes, junio 26, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalCártel de Sinaloa y CJNG son Prioridad Para la DEA: EEUU
Nacional

Cártel de Sinaloa y CJNG son Prioridad Para la DEA: EEUU

0
30

*Buscan Combatir el Tráfico de Fentalino.

Ciudad de México; 25 de Junio.-El director general de la DEA, Terry Cole, afirmó que los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la son la prioridad número uno de esa agencia antidrogas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que «el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.
Cole dijo que el fentanilo es una amenaza como nunca se había visto, «ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles».Sun

Cártel de Sinaloa y CJNG son Prioridad Para la DEA: EEUU
Artículo anterior
Cierra Centro de Detención Migratoria «Alligator Alcatraz» en Florida
Artículo siguiente
Claudia Sheinbaum Inicia Gira de Trabajo en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Selecciones Clasificadas A Dieciséisavos de Final

Al Instante staff - 0
Leer más

Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX

Al Instante staff - 0
Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX; suspenden clases en escuelas públicas y privadas La medida aplica en la...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Viernes 26 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV