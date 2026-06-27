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Fundación Red Salud y Radiotaxistas de Tapachula Unen Esfuerzos para Garantizar Acceso Gratuito a Medicamentos

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Tapachula, Chiapas; 26 de Junio de 2026.- Con el propósito de apoyar a trabajadores del volante que carecen de seguridad social, la Fundación Red Salud Internacional y el Sitio de Radiotaxis “Cristóbal Colón”, formalizaron una alianza para proporcionar medicamentos gratuitos a operadores y sus familias, mediante un programa de donación impulsado por laboratorios farmacéuticos.
José Luis Gálvez Gómez, embajador de la salud de la Fundación Red Salud Internacional en Tapachula, explicó que esta iniciativa busca combatir la pobreza farmacéutica y aliviar el gasto que muchas familias destinan a la compra de medicamentos.
El proyecto, planeado desde hace varios años, ya comienza a beneficiar a la población, gracias a la respuesta positiva obtenida tras difundir el catálogo de medicamentos disponibles, subrayó.
La entrega de los fármacos se realiza únicamente con receta médica para garantizar un control responsable, sostuvo.
Además, informó que los taxistas podrán afiliarse directamente en las oficinas de la Fundación o mediante brigadas de registro que acudirán al sitio de radiotaxis para identificar las necesidades médicas de cada beneficiario.
Por su parte, Abenamar Rosales Gordillo, secretario general del Sitio de Radiotaxis “Cristóbal Colón”, destacó que este apoyo representa un beneficio significativo para los operadores, quienes enfrentan jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin acceso a servicios de seguridad social.
Agradeció que la fundación haya acercado este programa al gremio transportista y resaltó que los medicamentos serán entregados sin costo a los choferes y sus familias.
El dirigente recordó que el Sitio Colón cuenta con una flota de 400 unidades, en su mayoría vehículos recientes, limpios y asegurados, con el compromiso de ofrecer un servicio seguro y eficiente a la población.
Finalmente, ambas organizaciones invitaron a la ciudadanía a difundir esta iniciativa y consultar, a través de las redes sociales de Red Salud Tapachula y del perfil de José Luis Gálvez Gómez, el listado de medicamentos disponibles para que este beneficio llegue a un mayor número de familias. EL ORBE/Nelson Bautista

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