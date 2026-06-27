Ayuntamiento de Tapachula Fortalece su Planeación Institucional

*Impulsa la Participación Ciudadana.
Tapachula, Chiapas; 26 de Junio de 2026.- El Ayuntamiento de Tapachula, a través del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (ICIPLAMTAP), llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de su Junta de Gobierno, donde se dio seguimiento a temas estratégicos para fortalecer la planeación y el desarrollo ordenado del municipio.
Durante la reunión se validaron los avances del proceso para la designación de la figura del Observador Ciudadano, se presentó el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2026 del ICIPLAMTAP y se aprobó la convocatoria para ocupar la titularidad de la Coordinación de Planeación del Territorio.
Con estas acciones, Yamil Melgar reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula con una planeación técnica, participativa y transparente, fortaleciendo las instituciones municipales para impulsar un desarrollo ordenado y sostenible que beneficie a las y los tapachultecos.Boletín Oficial