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Horóscopos

HORÓSCOPO

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ARIES: (21 marzo-20 abril) El universo manifestará una energía recíproca y justa: contemplarás con claridad si ha valido la pena todo aquello que sembraste con bondad y rectitud.

TAURO: (21 abril-20 mayo) A través de un análisis agudo y anticipado, lograrás descifrar el verdadero alcance de tus planes cotidianos, dispersando cualquier rastro de confusión.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Rescata un valioso recurso o vivencia de tu pasado que aún mantiene una vigencia extraordinaria a tu favor. Es indispensable que reafirmes tu compromiso.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) El conformismo no tendrá cabida en tu jornada; por el contrario, desplegarás una ambición sagrada respaldada por una planificación meticulosa.

LEO: (23 julio-22 agosto) Sentirás el noble deseo de brindar tu comprensión, apoyo moral o incluso destinar recursos materiales para reconfortar a quien lo necesita.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Tu voluntad y energía vital se proyectarán de forma imponente en tus deberes profesionales. Una concentración rigurosa te permitirá cumplir en tiempo y forma.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) En esta jornada te resultará imposible ocultar tus verdaderos sentimientos o fingir una realidad que no sientes; tu conducta hablará por ti de forma genuina.

ESCORPIÓN: (23octubre-21noviembre) Una situación límite diseñada para hacerte reaccionar y revaluar tus opciones actuales. Es un llamado estelar para rectificar tus decisiones.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Explora nuevas alternativas de ahorro, sustituye artículos suntuarios y adopta una administración impecable.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Si percibes que una situación o negocio no te conviene, detente y actúa con extrema cautela; un paso en falso podría acarrear serias dificultades.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Sacúdete las frecuencias que nublan tu entendimiento y limitan tu capacidad de triunfo. Restablece la confianza en tus talentos innatos.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Tu carisma natural propiciará tertulias encantadoras, conexiones especiales e intercambios intelectuales fascinantes. Te consagrarás como el centro del optimismo. SUN

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Periodico EL ORBE

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