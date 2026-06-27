La Fiscalía General del Estado informa que como resultado de actos de investigación e inteligencia, elementos de la AIIM lograron el aseguramiento de Carlos Paulino “N”, presunto responsable del feminicidio de Marlyn “N”, quien fue detenido en el municipio de Tonalá y será trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para que enfrente la justicia.

En las próximas horas, se darán a conocer mayores detalles de este lamentable suceso.

El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, reitera que no habrá impunidad ante ninguna conducta feminicida en Chiapas.