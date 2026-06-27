sábado, junio 27, 2026
spot_img
InicioAl InstanteLa Fiscalía General del Estado informa:
Al InstanteRojas

La Fiscalía General del Estado informa:

0
38

La Fiscalía General del Estado informa que como resultado de actos de investigación e inteligencia, elementos de la AIIM lograron el aseguramiento de Carlos Paulino “N”, presunto responsable del feminicidio de Marlyn “N”, quien fue detenido en el municipio de Tonalá y será trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para que enfrente la justicia.

En las próximas horas, se darán a conocer mayores detalles de este lamentable suceso.
El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, reitera que no habrá impunidad ante ninguna conducta feminicida en Chiapas.

Artículo anterior
Claudia Sheinbaum Entrega Beca “Rita Cetina” en Tapachula
Artículo siguiente
Inauguración de planta productora de moscas estériles. Metapa, Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril

Al Instante staff - 0
Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald...
Leer más

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

Al Instante staff - 0
Comunicado 280/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO EN METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS * “Desde Chiapas, donde...
Leer más

Inauguración de planta productora de moscas estériles. Metapa, Chiapas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento Inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado,...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV