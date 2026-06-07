Autoridades de México y Guatemala Desazolvan Río Suchiate

* Para Disminuir Riesgos en Comunidades Vulnerables.

Ciudad Hidalgo, Chiapas; 6 de Junio de 2026.- Mientras habitantes del ejido Miguel Alemán mantienen su preocupación por el riesgo de inundaciones, y han denunciado públicamente haber sido excluidos de los trabajos de construcción de una barda de contención sobre el río Suchiate, autoridades de México y Guatemala reforzaron acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

En el municipio de Suchiate, el alcalde Elmer Vázquez Gallardo informó que se realizan trabajos de desazolve en afluentes que desembocan y nacen en el río Suchiate, con el objetivo de disminuir riesgos en comunidades consideradas vulnerables.



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El Edil señaló que estas acciones buscan prevenir afectaciones antes de que se presenten emergencias derivadas de las intensas lluvias pronosticadas para la región fronteriza.Las medidas preventivas también se han extendido a otros municipios. En Tuxtla Chico, el Ayuntamiento encabezado por Julio Gamboa Altúzar, informó que brigadas de Protección Civil y personal municipal llevan a cabo la limpieza de alcantarillas, drenajes y canales pluviales, retirando hojarasca, basura y material pétreo que obstruían el paso del agua y podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas habitacionales.Del lado guatemalteco, autoridades de Malacatán reportaron labores de remoción de sedimentos en sistemas de drenaje afectados por las recientes precipitaciones, además de trabajos de rehabilitación y bacheo en caminos dañados por las lluvias.La preocupación en la región se mantiene debido al comportamiento de diversos afluentes que desembocan en el río Suchiate, entre ellos el río El Cabuz, cuya cuenca se extiende por territorio guatemalteco y que, de acuerdo con monitoreo de protección civil de ese país, presenta incrementos repentinos en su nivel durante la temporada de lluvias.A este panorama se suma el seguimiento que realiza el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas a dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico con potencial de desarrollo ciclónico, una frente a las costas de Guerrero y Michoacán y otra frente a Guatemala y El Salvador.Ante la probabilidad de lluvias intensas de hasta 150 milímetros, Protección Civil activó el semáforo amarillo para las regiones Soconusco, Sierra Mariscal, Frailesca e Istmo-Costa, además de enviar ayuda humanitaria y suministros a Tapachula para fortalecer la reserva estratégica destinada a atender posibles emergencias en municipios de la región.Las acciones preventivas se desarrollan en medio de la exigencia de habitantes de Miguel Alemán, quienes han solicitado a las autoridades revisar su situación y garantizar medidas de protección para las familias asentadas en las márgenes del río Suchiate. EL ORBE / Martha Guillén