Reafirma ERA Compromiso con las Mujeres y la Conservación Ambiental en el Soconusco

Durante una gira de trabajo por los municipios de Mazatán y Huehuetán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones en materia de igualdad de género, medio ambiente e infraestructura carretera. Subrayó que el Gobierno de la Nueva ERA trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales para contribuir al bienestar y la prosperidad compartida de la región Soconusco.

En Mazatán, el mandatario inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito es fortalecer el empoderamiento, la autonomía económica y la construcción de espacios libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, anunció la rehabilitación de caminos con una inversión superior a los 10 millones de Pesos.



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Más tarde, el gobernador visitó el ejido Tepehuitz, en Huehuetán, donde encabezó la supervisión de las obras del proyecto de Restauración y Saneamiento de Microcuencas. En ese contexto, destacó que estas acciones contribuyen al cuidado de los recursos hídricos, así como a la preservación de las áreas naturales, la flora y la fauna. También informó sobre el inicio de la rehabilitación integral del camino Tapachula-Arriaga-Chamulapita.La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, informó que, a través del programa de microcuencas, la comunidad de Tepehuitz, en Huehuetán, ha recibido apoyo para la conservación de 150 hectáreas, en beneficio de 240 familias. Además, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la protección del patrimonio natural, mediante el impulso de proyectos de conservación de alcance nacional e internacional, así como la creación de nuevas áreas naturales protegidas.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que la rehabilitación del tramo carretero Tapachula-Arriaga-Chamulapita, en el municipio de Huehuetán, contempla una inversión de 14.5 millones de pesos para atender dos kilómetros de vialidad y beneficiar a más de 3 mil habitantes. De igual manera, señaló que en Mazatán se realizarán trabajos de rehabilitación de caminos en beneficio de distintas localidades del municipio.La presidenta municipal de Mazatán, Sara Barrera Solís, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez y a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo otorgado para hacer posible este espacio de atención y protección para mujeres víctimas de violencia en el municipio.Por su parte, el presidente municipal de Huehuetán, Sixto López Pérez, destacó que, gracias a las estrategias impulsadas por la actual administración estatal, cada vez más campesinas, campesinos, productoras y productores reciben beneficios en sus parcelas, especialmente en la zona baja del municipio.Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Jorge Constantino Kanter; la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Valeria Santiago Barrientos; el diputado local por el Distrito 16, Javier Jiménez Jiménez; la síndico municipal de Huehuetán, Esthela de León Salas; la presidenta del DIF Municipal de Huehuetán, Lady Yarisma López de León; entre otras personas invitadas. Boletín Oficial