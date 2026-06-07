Conagua Alerta por dos Sistemas con Potencial Ciclónico en el Océano Pacífico

* La Segunda Zona de Baja Presión se Encuentra Frente a las Costas de Guatemala y El Salvador, con 70% de Probabilidad Para Desarrollo Ciclónico en 48 Horas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre dos zonas de baja presión en el océano Pacífico, las cuales mantienen altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

La primera se ubica al sur de Michoacán y Guerrero, con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. El sistema se localiza aproximadamente a 365 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se desplaza hacia el noreste, con condiciones favorables para evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana.

La segunda zona de baja presión se encuentra frente a las costas de Guatemala y El Salvador, también con 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Está ubicada a unos 565 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y presenta un desplazamiento lento hacia el norte.



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El 3 de junio se informó la formación de la tormenta tropical Amanda en el océano Pacífico, siendo el primer sistema con nombre de la temporada.Oleaje elevado y fuertes rachas de vientoLas condiciones marítimas también se verán afectadas por el incremento del oleaje. Se esperan alturas de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.En la costa occidental de Baja California se prevé un comportamiento similar, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros de altura.En cuanto al viento, se pronostican rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila, así como tolvaneras en zonas de Baja California, Sonora y Durango.Continúa la onda de calorA pesar del temporal de lluvias, la onda de calor persistirá en amplias regiones del país, especialmente en estados del noroeste y occidente.Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.Asimismo, se esperan valores de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.