martes, diciembre 16, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalEn Tapachula se Fortalece la Seguridad con Operativo Interinstitucional HUACALI
Local

En Tapachula se Fortalece la Seguridad con Operativo Interinstitucional HUACALI

0
4


Contempla Recorridos Disuasivos en Distintos Puntos de la Ciudad y la Región
——-
Participan Policía Municipal, Policía de Tránsito, Grupo PAKAL, Guardia Nacional y Ejército Mexicano

Tapachula, Chiapas; 15 de diciembre de 2025.— En cumplimiento a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y con el objetivo de mantener la paz pública y fortalecer la percepción de seguridad entre la población, se implementa de manera permanente la Operación HUACALI, un operativo interinstitucional que contempla recorridos disuasivos en distintos puntos de la ciudad y la región.
Esta estrategia de seguridad se desarrolla mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, con la participación de la Policía Municipal, Policía de Tránsito, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), la Guardia Nacional, así como corporaciones del Ejército Mexicano. Cada una de las instancias cumple funciones específicas durante los patrullajes, lo que permite una actuación ordenada y eficaz.
Durante los recorridos, la Policía de Tránsito realiza la verificación de infracciones y el orden vial, mientras que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brindan seguridad periférica y apoyo estratégico. De manera complementaria, personal de Salud Municipal supervisa que bares y establecimientos cuenten con los permisos correspondientes, y autoridades migratorias participan en la identificación de personas en situación migratoria irregular.
Los operativos se llevan a cabo de forma diaria y en distintos horarios, concentrándose en zonas donde la ciudadanía ha reportado incidencias o situaciones de riesgo. Esta labor coordinada busca prevenir delitos, inhibir conductas ilícitas y reforzar la presencia institucional en las calles.
La Operación HUACALI, que se ejecuta como parte de una estrategia estatal de seguridad, cuenta en Tapachula con el respaldo y seguimiento directo del presidente municipal, Yamil Melgar, y también se extiende a municipios vecinos de toda la región del Soconusco, integrándose con otros dispositivos de seguridad regionales, lo que permite ampliar su alcance y fortalecer su efectividad.
La presencia constante de las autoridades ha generado comentarios positivos entre la población, que manifiesta sentirse más segura al observar el trabajo conjunto de las corporaciones. Con acciones permanentes y una coordinación interinstitucional sólida, se refrenda el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las familias tapachultecas. Boletín Oficial

En Tapachula se Fortalece la Seguridad con Operativo Interinstitucional HUACALI
Artículo anterior
Contribuyentes Saturaron la Unidad Administrativa en el Cierre del Programa “Borrón y Cuenta Nueva”
Artículo siguiente
IMSS Construirá 150 Centros Infantiles Para Madres Jornaleras: Zoé Robledo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Martes 16 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Baile de Gala Navideña del Club Campestre de Tapachula

Al Instante staff - 0
Con gran elegancia y un ambiente de distinción, el Club Campestre de Tapachula celebró su 51º Aniversario con el tradicional Baile de Gala Navideña,...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad hospitalaria del Isstech en beneficio de miles de derechohabientes

Al Instante staff - 0
• Entregó equipamiento para fortalecer la atención médica del Hospital de Especialidades “Vida Mejor” El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de equipamiento biomédico para...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV