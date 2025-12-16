martes, diciembre 16, 2025
Contribuyentes Saturaron la Unidad Administrativa en el Cierre del Programa “Borrón y Cuenta Nueva”

0
2

*Todo lo Dejaron al Último

Módulos de la Secretaría de Finanzas Fueron Rebasados en su Capacidad Operativa
——-
La Estrategia Permitió Regularizar a Propietarios de Vehículos Mediante la Condonación de Adeudos y el Canje de Placas

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre de 2025.- Este lunes venció de manera definitiva el programa estatal “Borrón y Cuenta Nueva”, una estrategia fiscal que permitió a miles de propietarios de vehículos regularizarse mediante la condonación de adeudos y el canje de placas.
Sin embargo, el cierre del programa llega en medio de módulos saturados, largas filas y molestia ciudadana, resultado de la falta de programación y de la arraigada costumbre de dejar los trámites hasta el último momento.
Desde temprana hora, oficinas de Recaudación en Tapachula y otros municipios del Estado lucen abarrotadas, con contribuyentes que buscaban aprovechar el último día del beneficio fiscal. Algunos usuarios reportaron tiempos de espera de varias horas, sistemas lentos y cupo limitado, lo que generó tensión entre quienes temían quedarse fuera del programa.

Autoridades estatales reconocieron la alta demanda registrada en los últimos días, lo que rebasó la capacidad operativa de algunos módulos, pese a que el programa estuvo vigente durante varias semanas. Funcionarios señalaron que una gran parte de los contribuyentes decidió acudir hasta este 15 de diciembre, reflejando la falta de planeación y una cultura administrativa que complica la atención ordenada.
Aun con estas dificultades, el programa es considerado un alivio económico importante para miles de familias chiapanecas, al permitirles ponerse al corriente sin enfrentar multas ni recargos elevados. Además, contribuye a la actualización del padrón vehicular y al orden administrativo en la entidad.
El Gobierno Estatal reiteró que no habrá prórroga, por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir únicamente si ya cuenta con la documentación completa, y recordó que quienes no logren regularizarse hoy deberán enfrentar los costos normales y posibles sanciones.
El cierre del programa deja una lección clara: la necesidad de una prórroga, pero también de una mayor cultura ciudadana para no dejar los trámites importantes “para el último día”.
Las oficinas de Hacienda en la Unidad Administrativa en Tapachula estuvieron saturadas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

