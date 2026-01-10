Vigésima Segunda Zona Naval Recibe Vehículos Para Fortalecer la Coordinación Institucional

El Gobernador Eduardo Ramírez Donó las Unidades con el Objetivo de Realizar Operaciones Terrestres de Seguridad

Se Refuerza la Cooperación Entre las Instituciones de los Tres Órdenes de Gobierno

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero de 2026.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, informa que hoy recibió, por parte del Gobierno del Estado de Chiapas y en calidad de donación, tres vehículos nuevos tipo Pick Up FORD F-150, modelo 2025, con la finalidad de que sean utilizados en las operaciones terrestres de seguridad que realiza el Personal Naval.

Estos vehículos permitirán al Personal Naval reforzar la seguridad de las operaciones coordinadas para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana. Asimismo, refuerza la cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en beneficio de la comunidad.



A través de esta donación se fortalece la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, permitiendo continuar con nuestra misión de realizar patrullajes de vigilancia terrestre en los diferentes municipios del Estado de Chiapas.Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, reafirma su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y continuará trabajando en coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad y el mantenimiento del Estado de derecho en esta entidad. EL ORBE/Roberto Corado